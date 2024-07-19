Алиев Трампу из Шуши по следам выступлений президента
Самым ярким событием вчерашнего форума в Шуше стало выступление президента Ильхама Алиева, который, в частности, высказался в поддержку Дональда Трампа.
На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее. Прямое заявление о поддержке не следует путать с простыми пожеланиями выздоровления, прозвучавшими из уст почти всех мировых лидеров, начиная с Байдена. От каких-либо высказываний воздержался разве что Владимир Путин, который уже неоднократно предупреждал, что с Трампом все будет "гораздо сложнее", чем с Байденом.
Однако мало кто из лидеров мирового "среднего яруса" высказывал надежду на победу конкретного кандидата в президенты США. В памяти всплывает разве что яркое выступление президента Аргентины Хавьера Милея, который, как известно, в большей степени шоумен, чем политик. Как, собственно, и Трамп… У нас прямо десятилетие президентов-популистов с двух американских континентов! Причем, несмотря на разницу в идеологических построениях (Милей, в частности, ратует за победу "легализаций" различных видов и качеств над принятыми в ламповых 1979-80-х годах нормами повседневности) и все очевидные отличия, Милей близок к Трампу, как близки, скажем, эпатажный шоумен и модный телеведущий.
Ильхам Алиев – руководитель совершенно иного типа. Он уверен в своих словах и не использует их как средство эпатажа. Он хорошо понимает, почему Трамп внушает больше надежд, нежели нынешний кандидат от демократов. В какой-то степени со стороны Алиева прозвучала и поддержка ценностей республиканцев, которые, в сущности, сводятся к набору традиционных мировоззренческих позиций, где во главу угла ставится "понятное", "многократно проверенное временем" и главное - "выгодное". Ценности демократов прямо противоположны: у них на повестке дня – постоянный "проект переделок", будь то перестановка сил на большом Ближнем Востоке или политика трансгендерных отношений.
Глобальному миру сейчас нужнее всего не новые трансформации, а политика рыночной "выгоды" и заморозка горячих конфликтов. Отсюда и позиция Алиева, который сказал:
"При Трампе США не развязывали войн. Не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии... как говорится, to be continued. В период Трампа всего этого не было. Это стоит того, чтобы относиться к данному политику с огромным уважением".
Наконец, бросается в глаза еще одна характерная черта времени: к власти в США приходит крепкая династия, состоящая из совокупности нескольких семей и поколений. Джей Ди Вэнс, которому в августе исполнится только 40 лет, с большой вероятностью станет следующим после Трампа президентом США. А затем, в 2030-х годах, авторитет старшего сына Трампа позволит и ему баллотироваться на президентских выборах. Такой расклад, конечно, выглядит идеальным, но, как говорится, чем Бог не шутит?
Что касается взаимоотношений Баку именно с республиканцами, то они были весьма непростыми. "Контракт века" был подписан все-таки не с республиканцами, а с демократами при президенте Клинтоне 20 сентября 1994 года. Конечно, многое готовилось заранее, однако новая на тот момент администрация Клинтона проявила чудеса находчивости и лоббистского давления, не более чем за два года создав концерн из 13 добывающих нефть компаний для работы на постсоветском Каспии.
Все же многое зависит от приоритетов, формируемых президентами. Если Клинтон всячески способствовал укреплению влияния Азербайджана на Южном Кавказе, то дуэт Обамы с Байденом подрывал суверенную значимость нашей страны, ухудшая сложившиеся на заре 90-х партнерские отношения. Слепая политика насаждения стереотипов-атрибутов без анализа и учета национально-политических особенностей вызывала отторжение со стороны национальных элит. И не только в одном Азербайджане. В результате США стали один за другим терять своих испытанных временем союзников по всему миру…
Период президентства Клинтона с 20 января 1993 года по 20 января 2001 года оказался одним из наиболее значимых в становлении "сильного Азербайджана" при Гейдаре Алиеве. Затем начался период перехода. И для Баку республиканцы проявляли себя в этот период скорее как "темные лошадки", чем партнеры с очевидными стремлениями и выгодами. Двойная каденция Джорджа Буша-младшего (с 20 января 2001 по 20 января 2009) ознаменовала собой годы кризисов, при которых укреплялась политическая власть Ильхама Алиева. В Азербайджане не допустили и тени "оранжевой революции". Случись такая история, как цветной переворот, "Вторая Карабахская" могла бы оказаться для нас трагедией, а не победой...
Но Алиев оказался на высоте, хотя республиканцы Буша знатно потрепали ему нервы и дали немало уроков на прочность. Подобным образом республиканцы "закалили" и Трампа. Он заслужил пост президента США, самостоятельно пройдя через все козни и хитросплетения и не прячась за чужие спины, как в свое время сделал и Ильхам Алиев.