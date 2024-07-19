Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 11:14

Самым ярким событием вчерашнего форума в Шуше стало выступление президента Ильхама Алиева, который, в частности, высказался в поддержку Дональда Трампа. На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее. Прямое заявление о поддержке не следует путать с простыми пожеланиями выздоровления, прозвучавшими из уст почти всех мировых лидеров, начиная с Байдена. От каких-либо высказываний воздержался разве что Владимир Путин, который уже неоднократно предупреждал, что с Трампом все будет "гораздо сложнее", чем с Байденом. Однако мало кто из лидеров мирового "среднего яруса" высказывал надежду на победу конкретного кандидата в президенты США. В памяти всплывает разве что яркое выступление президента Аргентины Хавьера Милея, который, как известно, в большей степени шоумен, чем политик. Как, собственно, и Трамп… У нас прямо десятилетие президентов-популистов с двух американских континентов! Причем, несмотря на разницу в идеологических построениях (Милей, в частности, ратует за победу "легализаций" различных видов и качеств над принятыми в ламповых 1979-80-х годах нормами повседневности) и все очевидные отличия, Милей близок к Трампу, как близки, скажем, эпатажный шоумен и модный телеведущий.

Ильхам Алиев – руководитель совершенно иного типа. Он уверен в своих словах и не использует их как средство эпатажа. Он хорошо понимает, почему Трамп внушает больше надежд, нежели нынешний кандидат от демократов. В какой-то степени со стороны Алиева прозвучала и поддержка ценностей республиканцев, которые, в сущности, сводятся к набору традиционных мировоззренческих позиций, где во главу угла ставится "понятное", "многократно проверенное временем" и главное - "выгодное". Ценности демократов прямо противоположны: у них на повестке дня – постоянный "проект переделок", будь то перестановка сил на большом Ближнем Востоке или политика трансгендерных отношений. Глобальному миру сейчас нужнее всего не новые трансформации, а политика рыночной "выгоды" и заморозка горячих конфликтов. Отсюда и позиция Алиева, который сказал: "При Трампе США не развязывали войн. Не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии... как говорится, to be continued. В период Трампа всего этого не было. Это стоит того, чтобы относиться к данному политику с огромным уважением". Наконец, бросается в глаза еще одна характерная черта времени: к власти в США приходит крепкая династия, состоящая из совокупности нескольких семей и поколений. Джей Ди Вэнс, которому в августе исполнится только 40 лет, с большой вероятностью станет следующим после Трампа президентом США. А затем, в 2030-х годах, авторитет старшего сына Трампа позволит и ему баллотироваться на президентских выборах. Такой расклад, конечно, выглядит идеальным, но, как говорится, чем Бог не шутит?