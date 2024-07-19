Хикмет Гаджиев о новом предложении Азербайджана Армении

Баку предлагает Еревану согласовать основные принципы добрососедских отношений еще до заключения полномасштабного мирного договора, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Втором Глобальном медиафоруме в Шуше.

«Конституция Армении, как и отметил президент Азербайджана, должна быть изменена, поскольку в ней имеются прямые территориальные претензии к Азербайджану», - сказал Гаджиев, подчеркнув, что Баку «не ставит временных рамок по мирному договору».

«Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации: в период 30-летней оккупации азербайджанских территорий Армения выдавала себя за «жертву Азербайджана». Теперь мы столкнулись с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит», - добавил помощник президента.