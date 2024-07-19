Россия испугалась американских бомбардировщиков

Российские военные подняли в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за двух стратегических бомбардировщиков США В-52Н, которые приближались к госгранице России над Баренцевым морем, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США", - сказано в сообщении ведомства.

Как отметили военные, "при приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации".

Минобороны заявило, что "полет истребителей РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".

По данным министерства, российские самолеты "благополучно вернулись" на аэродромы базирования, "нарушения госграницы РФ не допущено".