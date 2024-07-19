Ильхам Алиев: От моего имени объявляют какие-то бизнес-проекты…

«Что касается искусственного интеллекта - это да, эта тема, которая сегодня уже выходит как бы на совершенно новую плоскость. Периодически официальные сообщения в компетентных источниках Азербайджана публикуются о том, что от моего имени объявляются какие-то бизнес-проекты, совершенно не имеющие никакого отношения ни ко мне, ни к Азербайджану.

И, к сожалению, многие люди в это верят. И вот что с этим делать, трудно сказать, потому что опровержение может кто-то прочитать, а кто-то не прочитать, а может быть, оно дано тогда, когда уже поздно. Потому что обнаружить сразу этот фейк очень трудно, через какое-то время ты это обнаруживаешь, а за это время люди уже поверили. Пока это носит такой как бы не фатальный характер.

То есть кто-то просто хочет на этом заработать. И от моего имени искусственным интеллектом делаются объявления: вложите деньги туда, вложите деньги сюда. Но если так пойдет, то завтра могут и другие объявления сделать. Объявить войну, например, от моего имени кому-то. И кто-то может в это поверить и может предпринять какие-то другие действия. И в данном случае речь не только об Азербайджане. Есть ядерные страны, которые могут точно так же быть манипулированы искусственным интеллектом.

Да и не только это. На бытовом уровне. Очень много чисто бытовых историй, когда может быть нанесен непоправимый вред и человеческим отношениям, и человеческому достоинству, и репутации человека. Очень много примеров, когда идет возмутительная дискредитация общественных личностей разными фейковыми видео, либо визуальными, либо аудиосообщениями. Вот как с этим бороться, вы должны сказать.

Вы должны сказать политикам, вы должны, я имею в виду и вашу аудиторию, и вообще медиа-комьюнити и политики должны принять решение, очень серьезное решение ограничительного характера. Потому что это уже не просто «фейк ньюс», это серьезная угроза жизни, безопасности обществ, стран, отдельных индивидуумов, их неприкосновенности, частной жизни и т.д. Думаю, что здесь сегодня, завтра и послезавтра эту тему будете обсуждать.

Я надеюсь, что может быть выработан такой международный механизм. И это не будет восприниматься никоим образом как какое-то там ущемление свободы слова и т.д. Международный механизм на уровне международной организации – либо ООН, либо, я не знаю, «Большой двадцатки» основных стран, с тем, чтобы положить этому конец. Это огромная угроза. И спасибо, что вы затронули эту тему», - сказал глава государства.