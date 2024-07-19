Алиев заступился за жертв французского колониализма

«Азербайджан начал активно заниматься этим вопросом (колониализма) вплотную сразу после того, как стал председательствовать в Движении неприсоединения, поскольку многие члены Движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма. Некоторые страны до сих пор страдают от этого. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого.

К сожалению, французское правительство снова использует подконтрольные им СМИ или пытается обвинить нас во вмешательстве в их внутренние дела, но это неправда. Мы делаем это в ответ на их антиазербайджанские действия в Совете Безопасности ООН, Европейском союзе и других институтах, где они фактически развязали против нас холодную войну.

Мы делаем это потому, что абсолютно уверены, что действия Франции неприемлемы, отвратительны и должны быть остановлены. У них нет права контролировать права людей, которые живут более чем в 10 000 километрах от их территории и которых они унижают, ассимилируют и убивают. Во время недавних событий в Новой Каледонии погибли семь человек. Ответственность за это лежит на правительстве Франции и ее президенте.

Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами и, конечно, посредством Бакинской инициативной группы. Как вы знаете, эта группа является неправительственной организацией, но НПО, созданной в Азербайджане совместными усилиями, и они ведут отличную работу, потому что голоса тех, кто страдает от колониализма, не слышали, потому что не многие страны могут позволить себе обвинить такую страну, как Франция, в том, что она совершает.

Многие страны предпочитают просто закрыть глаза или отвернуться и не вмешиваться, не создавать себе головную боль, чтобы не быть демонизированными в Figaro или Le Monde, которые стали инструментом в руках режима французского президента. Я говорю это с полной уверенностью. Мы знаем о месседжах, которые поступают в эти СМИ из Елисейского дворца, но нам все равно. Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить. Мы будем на вашей стороне», - сказал Алиев.