Алиев ответил, кого бы хотел видеть президентом США: «Традиционные ценности...»

Выборы в США имеют огромное значение для всего мира, так как решения президента США влияют на судьбы многих народов и стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , отвечая на вопрос Михаила Гусмана в ходе своего выступления на втором Шушинском глобальном медиафоруме.

«Наверное, не совсем будет правильно с моей стороны давать абсолютно как бы однозначный ответ. Я всегда стараюсь и стремлюсь к тому, чтобы быть максимально искренним в моих ответах аудитории любой, будь то представители медиа либо представители азербайджанской общественности. Я не кривлю душой. Но есть определенные моменты, связанные с таким понятием, как политическая культура, которые не позволяют мне прямо ответить на ваш вопрос.

Хотя я думаю, что ваш вопрос абсолютно риторический. Мы знаем с вами друг друга не одно десятилетие, и я абсолютно уверен, что вы прекрасно знаете, какое предпочтение я бы сделал. И думаю, не я один в Азербайджане. Потому что, что касается нас, естественно, мы на эту ситуацию смотрим со своей призмы. Решение будет принимать американский народ. Это их президент будет избран. Но это также имеет огромную важность для всего мира, потому что от тех решений, которые будут приняты первым лицом Соединенных Штатов, будет во многом зависеть судьба многих и многих народов и стран.

И второй тезис, я не хочу долго, как говорится, и глубоко вникать в эту тему, но второй тезис, который тоже важен в данном случае, в первую очередь для самих Соединенных Штатов и тех стран, которые находятся под их прямым влиянием, - это, конечно же, четкая позиция по вопросу о традиционных ценностях. Я думаю, что абсолютное большинство азербайджанского народа эту позицию не то что разделяет, но активно ее пропагандирует и реализует на практике.

Думаю, что если я дальше пойду, то уже станет совсем все ясно, поэтому я пока, думаю, остановлюсь», - сказал президент Азербайджана.