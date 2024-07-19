Названа причина дефицита снарядов у Украины

Причиной дефицита снарядов у ВСУ стали ошибки и просчеты США и других стран НАТО накануне вторжения 2022 года, пишет в своем материале Reuters.

Не принятые с 2014 по 2022 год решения, позволившие бы резко нарастить производство снарядов в случае необходимости, сыграли гораздо более важную роль в создании ситуации снарядного голода, чем несколько месяцев задержки с одобрением Конгрессом США военной помощи Украине в начале нынешнего года, пишет агентство.

Оно также цитирует представителей США, НАТО, Украины и документы в открытом доступе и приходит к выводу, что к середине 2010-х производство снарядов упало настолько, что США целых полтора года не могли приобрести новые боеприпасы для своих арсеналов. А в 2021 году из-за дефектов производство снарядов сократилось наполовину.

Сейчас США производят в месяц около 36 тысяч снарядов калибра 155 мм. Эксперты и военные считают такое количество недостаточным.

Если в 2023 году Украина получила от союзников около 2 миллионов снарядов, что позволяло ей в день наносить до 10 тысяч артиллерийских выстрелов, в 2024 году, по всей вероятности, поставки упадут наполовину. Это уже сказывается на фронте, говорится в материале.

При этом в Европе производство снарядов сейчас растет более быстрыми темпами, чем в США, где, по всей видимости, к концу будущего года не удастся достичь поставленной цели – производства 100 тысяч снарядов в месяц.