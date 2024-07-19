Ильхам Алиев: «К нам обратились украинские власти...»

К Азербайджану обратились украинские власти и ЕС за содействием в продлении контракта по поставкам российского газа через Украину, заявил президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на втором Шушинском глобальном медиафоруме.

«Когда мы подписывали декларацию о стратегическом партнерстве в энергетической сфере с президентом Еврокомиссии в июле 2022 года, мы поставили именно эту цель. Это не формальное обязательство, но цель - удвоить поставки азербайджанского газа в Европу. И мы движемся в этом направлении. В 2021 году наши поставки в Европу составили более 8 млрд кубометров.

В этом году они составят около 13 млрд, и только в Европу. А всего будет 25 млрд. Поэтому, когда мы говорим об удвоении поставок в 2027 году, это означает 16 млрд кубометров к концу 2027 года. Эти ресурсы планируется поставлять через существующую транспортную сеть — через Южный газовый коридор и его интерконнекторы.

Что касается прекращения действия контракта между Украиной и Россией, то к нам обратились украинские власти и Европейский союз с просьбой оказать содействие в продлении этого контракта. И кажется, что обе стороны заинтересованы в этом, потому что Украина сама нуждается в этом газе. И как вы правильно отметили, такие страны, как Австрия и Словакия, окажутся в затруднительном положении.

Либо им придется платить сотни миллионов - я не хочу называть точную цифру, потому что это не мое дело, поэтому я говорю приблизительно - чтобы получать газ из других источников, либо у них не будет физического доступа к дополнительному газу. Поскольку, в отличие от других европейских стран, эти две находятся в самой сложной ситуации.

Вы, наверное, слышали, что Азербайджан снова обвинили в перепродаже российского газа в Европу. И это очередная абсолютно фейковая новость. Приведу лишь один пример: да, мы законтрактовали один миллиард кубометров газа из России, когда цена на международных рынках была очень высокой, цена на российский газ была доступной.

Это была чисто коммерческая сделка, не более того. И, как я уже сказал, мы экспортируем 25 млрд кубометров и только один млрд кубометров импортируем. Так что обвинения в том, что мы являемся своего рода каналом для экспорта российского газа, абсолютно несправедливы. Это была абсолютная ложь.

Поэтому, имея такой опыт, мы ведем себя очень осторожно. Нам хватает того, что мы имеем сегодня, нам этого вполне достаточно. Европейский рынок растет. Как я уже сказал, к восьми имеющимся странам скоро присоединится еще одна. У нас есть новое большое месторождение Апшерон, которое, начиная с этого года, будет давать 1,5 млрд кубометров газа, а в ближайшие годы, возможно, и до 5 млрд. В следующем году мы начнем добычу газа на газовом месторождении АЧГ. Так что мы не нуждаемся ни в чьем газе.

И вы, наверное, знаете, что по определенным причинам транспортировка туркменского газа в Азербайджан через Иран также была прекращена. Так что мы в нем не нуждаемся. Но к нам обратились Украина и Европейская комиссия. Кроме того, мы находимся в процессе переговоров с Россией по этому вопросу. И если мы сможем помочь, мы поможем. Но я еще раз благодарю вас за этот вопрос, потому что мы хотим избежать всякого рода спекулятивных обвинений в том, что мы делаем что-то не так. Просто хотел, чтобы вы знали об этом.

Я думаю, что можно продлить эту сделку. Опять же, для России будет хорошо иметь 50 млрд кубометров или даже больше газа, которые будут продаваться на премиальном рынке, коим является европейский рынок. Мы знаем, что Россия сейчас ищет другие рынки, и это понятно. Они начали поставлять газ в Казахстан. Они начали поставлять газ в Узбекистан, потому что у этих двух стран возникли проблемы с их традиционным поставщиком.

Я знаю и о других идеях. Поэтому каждая страна должна иметь диверсифицированные маршруты поставок. Наши собственные газопроводы выходят в Россию, Иран, Грузию, Турцию, Италию и так далее. Мы в безопасности», - подчеркнул президент Азербайджана.