Зеленский: «Мы не можем сделать такой подарок России»

Для Украины важны люди, но это не означает, что России можно подарить 30% украинских территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Путин просто хочет возвращения СССР под его руководством», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что знает, сколько людей Украина теряет каждый день: «Каждый день вижу эти изменения. И они не в позитивную сторону. При этом разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас 1 убитый на 6-8 раненых, то у них каждый второй-третий».