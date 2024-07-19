Нетаньяху летит на встречу с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 июля вылетит с визитом в США, где 23 июля он планирует встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«Встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом состоится во вторник (23 июля). Премьер-министр вылетит в США завтра (22 июля) утром», - говорится в заявлении.

Отмечается, что израильский премьер 24 июля выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса.