Жену президента Южной Кореи 12 часов допрашивали из-за сумки

Южнокорейские прокуроры на протяжении 12 часов допрашивали жену президента Юн Сок Ёля в связи с обвинениями в манипулировании акциями и получением в подарок дорогой сумки, пишет Bloomberg.

Подарком первой леди заинтересовались после того, как несколько месяцев назад всплыло тайно записанное видео, на котором, как утверждается, заметно, как Ким получила в подарок сумочку Dior в 2022 году. Юн и его жена отрицают какие-либо правонарушения.