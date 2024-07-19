Зеленский готов говорить с Путиным

Украина может попытаться закончить войну до конца этого года, в любом случае план ее окончания будет готов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Если на втором Саммите мира будет готов план, если Россия будет готова обговаривать этот план и договариваться об окончании войны, то мы будем готовы говорить с представителями РФ. И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России», - сказал Зеленский.