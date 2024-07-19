Запад вынужден содержать российские яхты

Запад не смог продать большинство арестованных яхт россиян и содержит их за миллионы, пишет Financial Times.

Яхты требуют миллионы долларов на охрану, ремонт и обслуживание, продать их не удается и нужно защищать от сквоттеров, пишет британское издание.

На Западе после вторжения России в Украину были арестованы десятки яхт российских бизнесменов, попавших под санкции или связанных с властями РФ. Яхты собирались продать на аукционах, но большинство из них продолжают находиться в портах, их будущее «неопределенно», отмечается в статье.