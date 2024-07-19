Китайские корабли у берегов стран НАТО

Корабли НАТО сопровождали в Балтийском море два китайских военно-морских судна, которые направлялись в Санкт-Петербург (РФ) на нынешнее празднование Дня ВМФ, пишет Newsweek.

Кадры с камеры на мосту зафиксировали момент, когда патрульный катер Дании провел китайский эсминец "Цзяоцзуо" и нефтеналивной корабль "Хунху" мимо датских островов, говорится в заметке корабельного обозревателя Маркуса Йонссона.

Другой корабельный наблюдатель Кур Педерсен опубликовал фото китайских военных кораблей, когда они находились под датским Большим Бельтовым мостом вглубь Балтийского моря, которое после присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу получило прозвище "озеро НАТО".

"Эсминец с управляемым ракетным оружием типа 052D "Цзяоцзуо" и корабль пополнения типа 903А "Хунху" находятся на вооружении Южно-морского флота Китая, базирующегося в Южнокитайском море. Корабли имеют классификацию НАТО Luyang III и Fuchi соответственно. Морское командование ОВС НАТО и ВМС Дании не сразу ответили на отдельные письменные запросы с просьбой прокомментировать эту встречу в море", - добавили в издании.