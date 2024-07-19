Зеленский: «С удовольствием провел бы выборы, но как?»

Если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, придется искать способы провести выборы в условиях войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Я с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя", - заявил он.

Зеленский отметил, что кроме чисто юридических, есть и практические трудности в организации действительно демократического избирательного процесса в условиях полномасштабной войны.

"Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо, чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше: у нас люди на оккупированных территориях, значит, они не будут голосовать. А иначе как они будут голосовать, кто проконтролирует этот процесс? И у нас еще более 7 миллионов за границей. Как обеспечить им голосование?" - перечисляет эти сложности Зеленский.

Вместе с тем президент признал, что в случае затягивания войны власти придется искать инструменты для проведения выборов в тех условиях, которые есть.