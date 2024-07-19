Эрдоган потребовал «наказать» Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен понести наказание за свои действия, чтобы «удержать кого бы то ни было от повторения подобной жестокости», передает Al Jazeera.

Эрдоган также прокомментировал консультативное заключение Международного суда ООН (ICJ), который подтвердил право палестинцев на самоопределение и постановил, что незаконные израильские поселения на оккупированных территориях должны быть эвакуированы.

«Я надеюсь, что это решение и предыдущие, не выполненные Израилем, пробудят международное сообщество», - сказал он.