Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:52

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей авторской колонке в Daily Mail обнародовал мирный план Дональда Трампа по окончанию войны в Украине. Программы и программные заявления ведущих политиков по тем или иным вопросам – всегда крайне интересное чтение. Прежде всего тем, что позволяет достаточно точно определить степень стратегического мышления политических лидеров или отсутствие такового. И вообще, как человек мыслит по тому или иному кейсу, насколько он «в теме». Для любого политического аналитика подобные документы - это именно что «момент истины», акт интеллектуального, не побоюсь этого слова, гурманства. И в исполнении Джонсона это вовсе не план, не дорожная карта, а простые кроки, набросанные наспех, да еще и на первом попавшемся под руку листке картона. И не только оставляет пресное послевкусие, но и вообще порождает недоумение: а что это было?

Но покончив с предисловием, беспристрастно пройдемся по пунктам того, что Борис Джонсон - и политик незаурядный, и, без всякого сомнения, большой симпатизант кандидата Трампа - назвал «планом по окончанию войны в Украине». Начнем сразу с первого: «Запад позволяет Украине бить ракетами ATACMS и Storm Shadow и другими вооружениями по аэродромам на территории России». Вот только есть маленькая деталь – для этого ATACMS и Storm Shadow должны быть поставлены Киеву в достаточном количестве, а его ни у американцев, ни британцев попросту нет, а нынешних поставок явно не хватает для достижения решительного превосходства. К тому же Киеву нужны для завоевания господства в воздухе – непременное условие современной войны - F-16, штурмовики А-10 «бородавочники», и, само собой, системы прикрытия ПВО всего этого хозяйства Пэтриот, хотя бы 5-8 комплексов. И если западный мир не может выделить этого количества сейчас на самые насущные нужды украинцев, то как-то не верится, что они возникнут из ниоткуда после того, как Дональд Трамп станет президентом. В военно-промышленном комплексе таких чудес не бывает. Следующий пункт: «Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой быстрого вступления в ЕС и НАТО… Россия объявляет, что «Специальная военная операция» выполнила свою задачу и «денацифицировала» страну. Для русскоязычного населения Украины вводятся особые меры защиты».

Здесь сразу два противоречия. Первое – одной из важнейших целей «СВО» Кремля являлось то, что Украина не войдет в еврозону и НАТО. Второе – российское требование отстранения от власти тех политических сил в стране, кто на этом настаивал. И как это сочетается между собой? Даже отставив в стороне такие животрепещущие вопросы: чей Крым и в скобках - кто должен снабжать его водой, а также: чей Донецк и Луганск - «новоприобретенные», проще говоря, оккупированные Россией территории Украины, правовой статус вообще в «плане Трампа» никак не определяется? Как и множество других важных вопросов, к слову. И вишенкой на торте вот это: «После завершения войны часть украинских войск дислоцируется в странах Европы, чтобы заменить часть из 70 тысяч военных США, которых разместили для сдерживания вероятной агрессии РФ. Это позволит Америке, которая «снова станет великой», сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты, что является одной из его, Трампа, ключевых целей». Вот это заявление – откровенно из серии «молоко в уши». И предназначено для полных дилетантов, особенно в части «экономии». Заменить 70 тысяч американцев на украинцев означает эти 70 тысяч довести до соответствующего уровня подготовки и обучения по стандартам НАТО, причем обучения полноценного использования структур Североатлантического альянса. Любой ротный командир скажет вам, что дело это не быстрое и далеко не дешевое. Как говорится, «между самым прекрасным проектом здания и его практическим воплощением на практике всегда стоят хитрозадые прорабы, вороваты бригадиры и абсолютно пофигистически настроенные рабочие». Уж Трампу, как бывшему совладельцу строительного бизнеса, это должно быть хорошо известно.