Байден подозревает Обаму

Президент США Джо Байден считает, что бывший президент Барак Обама стоит за кампанией против него, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники, близкие к ситуации.

Издание утверждает, что Обама был шокирован и потрясен, наблюдая, как Байден сильно постарел и выглядел растерянным на сборе средств в Лос-Анджелесе незадолго до неудачных теледебатов. Байден также подозревает, что к этому причастна и Нэнси Пелоси.

Несмотря на публичные заявления команды Байдена о стойкости и решимости, внутри кампании поговаривают о том, что президент постепенно осознает неизбежность ухода с поста. Сейчас обсуждается, как организовать возможную отставку, чтобы сохранить лицо.

Согласно источникам, близким к президенту, Байден подозревает, что последние утечки в СМИ координируются, чтобы усилить давление на него с целью вынудить его уйти с поста. Он особенно недоволен Нэнси Пелоси, бывшим спикером Палаты представителей, и считает Обаму "кукловодом", который стоит за кулисами этой кампании.

Ситуация осложняется тем, что многие демократы, ранее поддерживавшие Байдена, теперь публично выражают сомнения в его способности продолжать участие в гонке. Среди них сенатор Мартин Хайнрих из Нью-Мексико, сенатор Шеррод Браун из Огайо и по меньшей мере девять демократов Палаты представителей, включая представителя Зои Лофгрен, близкого союзника Пелоси.