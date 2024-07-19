В России начался дефицит бензина

Российский топливный рынок столкнулся с нехваткой бензина Аи-95 после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране упал до минимумов за два года.

Дефицит Аи-95 на биржевых торгах топливом принял хронический характер, рассказали Reuters трейдеры и участники рынка. Из-за нехватки оптовых партий цены на бензин стремительно растут и в конце прошлой недели приблизились к рекордам топливного кризиса прошлой осени.

На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже котировки «Премиум 95» 19 июля достигли 73 605 рублей за тонну, а с начала лета взлетели на 44%, или 22,5 тысячи рублей.

«Пятого» просто не хватает на всех», — жалуется один из трейдеров. По его словам, на рынке возник «ажиотаж», потому что вскоре начнутся осенние ремонты на НПЗ, и дефицит может усугубиться.

По словам источников Reuters, у нефтезаводов сейчас нет свободных объемов, которые можно было бы направить на рынок, чтобы сбить цены.

По данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России в июне стали самыми низкими с 2022 года после того, как в конце мая встали два крупных НПЗ «Роснефти» — Туапсинский и Комсомольский. Первый из них второй раз с начала года подвергся атаке украинских дронов, из-за которых уже останавливал производство зимой. Тогда на восстановление завода от пожара ушло больше трех месяцев.

Всего в июне простаивало 15,5% мощностей российских НПЗ, или 4,1 млн тонн — вдвое больше, чем в мае, подсчитал Reuters. Официальная оперативная статистика по выпуску НПЗ с конца мая засекречена: Минэнерго перестало предоставлять еженедельные данные в Росстат, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и необходимость защитить рынок от угрозы «манипуляций».

«В конце июля несколько заводов вернутся в работу», — говорит источник Reuters, добавляя, впрочем, что осенью снова ожидается падение производства из-за сезонной профилактики на НПЗ.

Бензин Аи-92 также растет в цене, хотя и медленнее: с начала июня он подорожал на бирже на 23%. В результате разница между стоимостью Аи-92 и Аи-95 впервые в истории превысила 15 тысяч рублей за тоннy.