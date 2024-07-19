Воюющих за Украину грузин обвиняют в госизмене

СГБ Грузии вызывает на допросы добровольцев, воевавших на стороне Украины, сообщают зарубежные СМИ.

В частности, грузинского активиста и участника боевых действий в Украине Лашу Чигладзе допросили в рамках дела о подготовке государственного переворота. Адвокат Чигладзе назвал его дело политическим.

20 июля еще один грузинский доброволец Надим Хмаладзе написал в Facebook: «Меня, Надима Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме».