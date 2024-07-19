Кто дал киллеру Асадову 40 тысяч долларов?

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 18:49

На Кипре продолжается судебный процесс по делу азербайджанца Орхана Асадова, арестованного за попытку убийства в сентябре 2021 года израильских миллиардеров, включая Тедди Саги.

Кипрские СМИ сообщают, что процесс, начавшийся в прошлом году, затягивается из-за многочисленных ходатайств адвокатов Асадова и первичное рассмотрение дела еще не завершено. Адвокаты ставят под сомнение законность доказательств, собранных следствием, и выдвигают аргументы о нарушении правовых процедур. Следствие вынуждено тратить значительное время на доказательство законности полученных доказательств. Орхан Асадов, имеющий российский паспорт, был арестован в результате операции, проведенной «Моссадом». Израильские спецслужбы установили, что Асадов был завербован в России Корпусом стражей исламской революции Ирана и отправлен на Кипр для организации покушения на израильских бизнесменов. Кипрские спецслужбы арестовали его вблизи бизнес-центра, где находились цели покушения, на основании информации, предоставленной «Моссадом». Впоследствии были арестованы несколько пакистанцев и киприотов, связанных с Асадовым или оказывавших ему поддержку.

Суд над Асадовым проходит в закрытом режиме, однако СМИ удается получить информацию о ходе процесса. Согласно обвинению, Асадов получил 40 тысяч долларов для планирования и осуществления политически мотивированного теракта на Кипре. Его целью были пять израильских бизнесменов. На судебном заседании, состоявшемся на прошлой неделе в Никосии, судья вынес решение по ходатайству, поданному защитой в октябре 2023 года. Адвокаты ставили под сомнение законность доказательств, полученных из телефона Асадова. Однако в 38-страничном вердикте суд пришел к выводу, что доказательства были получены законным путем, в соответствии с конституционными положениями и права Асадова не нарушались. Соответственно, ходатайство было отклонено в полном объеме. В свете такого решения ожидается, что судебный процесс будет продолжен по существу — почти через три года после ареста. Подробности недавнего решения суда, частично доступные газете Phileleftheros, указывают на то, что процесс проходит за закрытыми дверями. Защита возражала, когда свидетель из полиции представил цифровой диск с доказательствами с телефона Асадова, утверждая, что файлы были конфиденциальными и доступ к ним осуществлялся без надлежащего разрешения. Они ссылались на нарушение конституционных прав, неприкосновенность частной жизни и дискриминацию по признаку расы, национальности и религии.