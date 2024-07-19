Азербайджан направил приглашение Армении

Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет The National.

Подчеркивается, что данное приглашение было направлено на фоне мирного процесса, нацеленного на то, чтобы положить конец продолжающемуся десятилетиями конфликту между Баку и Ереваном, между которыми до сих пор нет официальных дипломатических отношений.

"Мухтар Бабаев (президент COP29) направил письмо с приглашением министру иностранных дел Армении. Мы направили официальное приглашение", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что отправка этого письма, когда обе страны не имеют официальных дипломатических отношений, является проявлением доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода.

Гаджиев также заявил, что COP29 - это глобальное начинание, и решающие переговоры выходят "за пределы Армении и Азербайджана".

"Сейчас время правительства Армении принять решение", - добавил он.

Напомним, COP29 пройдет в Баку с 11 по 22 ноября текущего года.