США и Британия ударили по Йемену

Телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситам), сообщил, что авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена.

Подробности удара не приводятся. При этом ранее хуситы распространяли заявление о нанесении удара баллистическими ракетами по району Умм-ар-Рашраша (Эйлат) и по американскому судну Pumba в Красном море.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что наносила авиаудары по порту Ходейды, где после этого произошел мощный пожар в топливных баках. Хуситы подчеркивали, что это не заставит их отказаться от операций в поддержку сектора Газа.