Эрдоган о создании военных баз на Кипре

Турция при необходимости создаст свои военно-морские базы на Северном Кипре, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«При необходимости мы создадим свои военно-морские базы и военно-морские структуры на севере Кипра», - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о планах Греции разместить свою базу ВМС на территории Республики Кипр.

Турецкий президент повторил заявление, сделанное им в субботу на Северном Кипре, о том, что урегулирование кипрской проблемы возможно только путем признания факта существования на разделенном острове двух государств.

«С каждым днем становится все яснее, что модель двух государств является единственным решением кипрской проблемы», - сказал Эрдоган.