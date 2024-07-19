Самолет Ан-2 разбился в Акмолинской области Казахстана, пилот остался жив. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«Самолет потерпел крушение в Акмолинской области. В 10 км от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2. Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники», - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС быстро локализовали возгорание, в настоящее время пожар ликвидирован, добавили в департаменте.