Шольц рассказал, какой телевизор у него дома

Канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии, посвященном электромобилям и нежеланию немцев их покупать, признался, что в его доме до сих пор ламповый исправный телевизор. Как пишет Bild, канцлер объяснил это тем, что когда он видит новую модель, то думает, что через год появится новая, а старый телевизор хорошо работает по-прежнему.

Он добавил, что также считают немцы, не покупающие новые электрические автомобили. После он все же призвал жителей Германии попробовать пересесть за руль электрокара.