Зеленский дал характеристику Путину

"Мы говорим об убийцах. Они разные. Есть массовые убийцы, есть те, кто эмоциональные. А есть очень прагматичные. Я бы сказал, что он прагматичный убийца. То есть он отдает приказы. Он собственноручно ничего не выполняет, но это не освобождает его от ответственности", - говорит Зеленский.

Украинский президент отметил, что Владимир Путин слишком любит власть, что понятно, но выглядит не очень умным в современном мире.

"Мир уже прошел такие испытания, прошел через тиранию, авторитаризм. Мир уже видел последствия, что это такое. Это мировые войны, миллионы жертв. И можно уже научиться. Даже если ты хочешь держаться так за свою власть, надо научиться делать это без жертв. И поэтому я не считаю, что он очень умный. Он безжалостный. Не очень умный и безжалостный - это еще опаснее", - убежден президент Украины.