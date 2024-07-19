Финляндия проведет учения на границе с Россией

Финские военные проведут учения с участием авиации рядом с российской границей - ведущая к КПП «Ваалимаа» трасса будет закрыта до начала августа. Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск Финляндии.

Учения «Юг 2/24» стартуют с 21 июля. Всего в учениях примут участие около 1700 человек и около 300 единиц техники.

В ходе учений будет отрабатываться «способность подразделений обороны взаимодействовать с пограничной службой и другими органами власти». Также в мероприятиях будет задействована авиация.

21 июля в воздушном пространстве Финляндии провели тренировочный полет два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним KC-46. На фоне активности в небе ВС России были подняты самолеты МиГ-29 и МиГ-31.