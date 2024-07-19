При этом он уточнил, что будет исполнять обязанности президента до завершения своего срока.

«Для меня было величайшей честью служить вашим президентом. И хотя моим намерением было баллотироваться на второй срок, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я отойду в сторону и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца моего срока.

На этой неделе я выступлю перед нацией с более подробным объяснением своего решения», - говорится в письме Байдена, опубликованном на его странице в соцсети Х.

«Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис на пост вице-президента. И это было лучшим решением, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить Камалу в качестве кандидата нашей партии в этом году. Демократы - пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», - написал позже Байден в соцсети Х.