Армения и Турция согласуют строительство дамбы

Проектные документы по возведению дамбы на реке Аракс находятся на этапе согласования с Турцией. Об этом сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении в ответ на запрос журналистов.

«Относительно строительства дамбы в районе общин Бурастан и Араксаван для возвращения реки Аракс в прежнее русло сообщаем, что проектные документы находятся на этапе согласования с турецкой стороной», - отметили в министерстве.