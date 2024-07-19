Правоверные иудеи начали получать повестки

Армия Израиля направила первую тысячу так называемых первичных повесток учащимся ешив (иудейских религиозных школ) для постановки на учет в военкоматы для дальнейшего призыва на воинскую службу, сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, в течение предстоящих четырех недель армия намерена еще дважды разослать по 1 тыс. таких повесток молодым людям из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет.

Верховный суд Израиля в конце июня единогласно постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны наравне со всеми призываться в ряды вооруженных сил. Судьи указали, что в настоящее время в Израиле отсутствует правовая основа для предоставления учащимся ешив отсрочки от армейской службы и что нет оснований делать различия между обычными студентами и учениками ешив - служить должны все. Кроме того, суд запретил финансировать ешивы, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

До сих пор ультраортодоксальные иудеи были фактически освобождены от обязанности нести воинскую службу. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе, за призыв ультраортодоксов в армию неоднократно выступали оппозиционные партии. В феврале эту меру поддержал и министр обороны Израиля Йоав Галант.

По информации The Times of Israel, в настоящий момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию. После начала военной операции в секторе Газа незначительное число религиозных евреев уже пополнили ряды войск, записавшись туда добровольно.

Ультрарелигиозные иудеи составляют порядка 13,5% населения Израиля (1,28 млн в стране с общим населением 9,45 млн). После начала военных действий в секторе Газа армия объявила о начале приема в свои ряды ортодоксов на добровольной основе.