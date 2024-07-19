Очень важное мнение Кремля

Для России «важнее достичь целей военной операции в Украине, а не то, кто станет президентом США на выборах, которые пройдут еще через четыре месяца». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что выборы главы администрации США состоятся еще в ноябре, «и это длинный срок, за который многое может поменяться, нужно набраться терпения и следить, что будет дальше».

«В приоритете для нас - достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», - сказал Песков.