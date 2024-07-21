В Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента.

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается заменить вышедшего из президентской гонки Джо Байдена и выиграть номинацию Демократической партии.

Байден ранее поддержал кандидатуру Харрис в качестве своего преемника. Решение о новом кандидате должен принять съезд Демпартии, который состоится через несколько недель.

«Я намерена заслужить и выиграть эту номинацию», - сказала Харрис, отметив, что для нее большая честь получить поддержку Джо Байдена, и она намерена «заслужить и выиграть» выдвижение на пост президента от Демократической партии.