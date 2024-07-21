Евгений Бай. автор haqqin.az Вашингтон 00:43

Итак, это произошло. В 1:45 воскресенья Джо Байден сказал своему окружению, что он решил отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Это было неожиданно для его команды. Только накануне, в субботу, он говорил, что твердо намерен продолжать участвовать в выборах. Вопросы прессы о том, не изменит ли он своего решения даже вызывали гнев руководителей его кампании. «Ну сколько можно говорить, что президент намерен баллотироваться на второй срок», - чуть ли не кричали они журналистам. Сам Байден также был крайне зол и говорил, что не уступит давлению партийной элиты.

И все таки уступил. Может быть, семья убедила его сделать этот шаг, когда увидела, что он оказался в полной политической изоляции. Что стало последним импульсом, который заставил его сдаться, и от кого он исходил, мы пока не знаем. В последние недели вокруг Белого дома постоянно проводили свои демонстрации сторонники президента. На их транспарантах были сердечки и слова: «Мы любим тебя, Джо. Но пришла пора передать эстафету». Нация, по крайней мере, значительная ее часть, действительно любит старого Байдена. О нем говорят как о лучшем президенте в современной истории Америки. Он победил ковид, когда тот как спрут опутал страну - на эти цели были ассигнованы 1.7 триллиона долларов. Возможно, если бы в 2020 году выборы выиграл Трамп, это стоило бы еще миллиона жизней. При Байдене инфляция пошла вниз, а экономика - вверх. Были добавлены сотни тысяч новых рабочих мест. Пакет в 1 триллион был пробит им через Конгресс для строительства дорог, хайвеев, аэропортов и другой инфраструктуры. Были снижены цены на покупку лекарств для пожилых американцев.

При Байдене были восстановлены альянсы с Западной Европой, разрушенные при Трампе. Значительны его усилия в борьбе с изменением климата. Его заслугой было создание международной коалиции поддержки Украины, хотя он порой и проявлял излишнюю осторожность. И если бы он теперь сохранил свой пост президента, Америка бы продолжила поступательное движение. Но Байден проиграл битву со временем, и в этом не его вина. Решение снять свою кандидатуру сделало Джо историческим персонажем. Только три президента до него отслужили четыре года и не попытались добиться переизбрания - Джеймс Полк, Джеймс Бьюкенен и Ратерфорд Хейс, но это все было в XIX веке. Американцы еще вчера говорили о нем: «Хороший президент, вот если бы у него хватило мудрости выйти из гонки во имя сохранения страны и ее спасения от Трампа - тогда он стал бы выдающимся». Останется ли он таким в памяти поколений, покажет будущее. Сейчас его по-человечески жаль как политика с почти полувековым опытом государственных дел, ведь он стал одним из самых молодых сенаторов Америки еще в 1972 году. А теперь, вопреки своим целям «закончить работу», вынужден уходить со сцены под давлением. Все, что будет происходить после сегодняшнего решения Джо Байдена, - тоже совершенно неизведанная Америкой территория. Речь идет о смене поколений в политике США. 59-летняя Камала Харрис станет контрастом по сравнению с 78-летним Трампом, который допускает, как и Байден многочисленные ляпы, и у нации также возникают вопросы в отношении его когнитивного диссонанса.

Но у Харрис будет всего лишь 75 дней до Национального съезда в Чикаго, который будет проходить с 19 по 22 августа и этого очень мало, чтобы консолидировать свои позиции в рядах партии. К тому же не факт, что большинство одобрит ее кандидатуру, несмотря на исключительно важную поддержку Байдена. Бывший сенатор от Калифорнии, она придет на съезд со всеми своими обязательствами перед партией и отчитается за свои поражения. Ее рейтинги, начиная с 2021 года, были зеркальным отражением отнюдь не самых высоких рейтингов Байдена. А участие в праймериз демократов 2020 года вообще стало провальным и закончилось еще до начала голосования. Демократическая партия намерена до 7 августа провести виртуальный roll call – перекличку своих членов в Конгрессе, чтобы определиться по поводу единого кандидата с тем, чтобы внести его имя в бюллетени 50 штатов. Наконец, совершенно беспрецедентной является ситуация, когда кандидат от партии получил почти 100 процентов голосов избирателей на праймериз, а теперь его имени нет в бюллетенях, и за нового кандидата будут голосовать 4 тысячи членов Национального съезда. Решение Байдена, ожидавшееся и неожиданное одновременно, вызвало шоковые волны в Америке и по всему миру. Эти волны начались еще после катастрофического провала Байдена, когда он показал себя совершенно неизбираемым кандидатом.