Вэнс: «Мы с Трампом спасем Америку»

Кандидат Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс назвал действующего главу государства Джо Байдена "худшим президентом в истории". Об этом он заявил в соцсети X.

Политик также высказался о вице-президенте Камале Харрис, отметив, что "она всегда поддерживала неудачную политику Байдена". "За последние четыре года она стала соавтором открытой границы и зеленой аферы Байдена, которые привели к росту стоимости жилья и продуктов питания", - напомнил он.

Кроме того, по словам Вэнса, Харрис почти четыре года "скрывала правду о когнитивных способностях главы государства, который был не в состоянии исполнять свои обязанности". "Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку", - добавил он.

Ранее Трамп также выступил с утверждением, что Байден "войдет в историю страны как худший президент всех времен". Он подчеркнул, что политик недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Кроме того, он отметил, что победить Харрис будет легче, чем Байдена.