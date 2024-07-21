Россияне не могут улететь в Турцию и Армению

В московском аэропорту Домодедово произошли восьмичасовые задержки: пассажиры не могут улететь в Турцию и Армению, сообщают российские телеграм-каналы.

Как рассказали застрявшие пассажиры, проблемы у «Уральских авиалиний», рейсы беспричинно переносят, вылететь в Анталию не могут с часа дня.

«Внутри много детей и пенсионеров. Около двух часов назад к людям вышел представитель компании, пообещал предоставить воду и пропал. На вопросы отвечать не стал.

Туроператоры уверяют клиентов, что их тоже игнорят», - говорится в сообщении.