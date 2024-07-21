Джонсон призвал Байдена уйти немедленно

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) призвал президента-демократа Джо Байдена покинуть высший государственный пост после объявления им о снятии своей кандидатуры с выборов.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», - написал Джонсон в соцсети Х.