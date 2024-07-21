И потекли деньги со сторонниками в штаб Камалы Харрис

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки американского лидера Джо Байдена собрал более $55 млн пожертвований. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ActBlue, занимающейся сбором средств для демократов.

Согласно этим сведениям, общая сумма небольших пожертвований на предвыборную кампанию Харрис составила более $55 млн. Ранее сообщалось, что за первые пять часов после выхода Байдена из гонки на предвыборную кампанию Харрис удалось собрать $27,5 млн. Politico ранее сообщила, что пожертвования на предвыборную кампанию Байдена, общий объем которых по состоянию на конец июня достиг около $95 млн, после выхода действующего лидера из гонки будут направлены на ведение предвыборной кампании Харрис. В свою очередь, газета The Washington Examiner отмечала, что средства должны быть возмещены донорам, если кандидатом от партии станет не Харрис, а какой-либо другой политик.

Politico отмечает, что к вечеру воскресенья выдвижение Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали по меньшей мере 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, в поддержку Харрис высказалось множество губернаторов американских штатов, в том числе Нью-Джерси, Нью-Йорка, Калифорнии, Мичигана, Пенсильвании.