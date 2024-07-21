В результате падения обломков беспилотника повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал. По данным регионального МЧС, площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м. К ликвидации пожара привлекали 91 человека и 31 единицы техники. Пожар был локализован, открытое горение ликвидировали. О каком конкретно НПЗ идет речь, не уточняется.

В прошлый раз пожар на НПЗ в Туапсе после падения дрона произошел 17 июля, тогда также никто не пострадал. За сегодняшнюю ночь над Краснодарским краем было сбито восемь БПЛА, в целом по России — 75. Информации о жертвах нет.