Украинские беспилотники над Туапсе: атакован нефтезавод обновлено 10:04
В результате падения обломков беспилотника повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал. По данным регионального МЧС, площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м. К ликвидации пожара привлекали 91 человека и 31 единицы техники. Пожар был локализован, открытое горение ликвидировали. О каком конкретно НПЗ идет речь, не уточняется.
В прошлый раз пожар на НПЗ в Туапсе после падения дрона произошел 17 июля, тогда также никто не пострадал. За сегодняшнюю ночь над Краснодарским краем было сбито восемь БПЛА, в целом по России — 75. Информации о жертвах нет.
* * * 07:50
Ночью о взрывах в районе Туапсе со ссылкой на местных жителей сообщал телеграм-канал Shot.
Взрывы раздавались со стороны местной нефтебазы, всего их было около пяти.
Средства ПВО сбили восемь беспилотников над городом Туапсе, сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко.
По его данным, пострадавших и разрушений нет.