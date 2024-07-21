В Москве разоблачен французский шпион

Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, проживал в гостинице в Москве и не имел постоянного места жительства, сообщили РИА Новости в ФСБ России.

На заседании по избранию ему меры пресечения Винатье сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.

"Был установлен факт временного проживания Винатье в гостинице, ему так было удобнее для рабочих встреч. Сам же обвиняемый не имел постоянного места жительства на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.