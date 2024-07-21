В Москве разоблачен французский шпион
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, проживал в гостинице в Москве и не имел постоянного места жительства, сообщили РИА Новости в ФСБ России.
На заседании по избранию ему меры пресечения Винатье сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.
"Был установлен факт временного проживания Винатье в гостинице, ему так было удобнее для рабочих встреч. Сам же обвиняемый не имел постоянного места жительства на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.
Собеседник также уточнил, что у супруги Винатье есть квартира в Москве и она не возражала, чтобы ее муж в случае избрания домашнего ареста проживал у нее.
Замоскворецкий райсуд арестовал Винатье в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа 2024 года. В отношении француза возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".