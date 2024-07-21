Беларусь будет покупать товары в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе

Беларусь может выменивать у некоторых стран санкционные товары в обмен на свои. Речь идет о Никарагуа, Венесуэле и Кубе. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Минск может продавать этим странам товары, которые не может приобрести самостоятельно из-за западных санкций.

По мнению экспертов, об этом свидетельствуют межправительственные соглашения, заключенные премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

С 14 по 19 июля Головченко посетил Никарагуа, Венесуэлу и Кубу, подписав контракты по двустороннему экономическому сотрудничеству.