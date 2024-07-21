Крупнейшие военные учения на Тайване

Центральное информационное агентство острова сообщает, что в этом году в ходе маневров под названием «Ханьгуан» будет проверена способность обеспечения важнейших линий снабжения в случае попытки блокады Тайваня со стороны материкового Китая.

Ежегодные и самые крупные учения с участием всех видов вооруженных сил начались в понедельник на Тайване.

По сообщению оборонного ведомства острова, учения с боевыми стрельбами будут проходить круглосуточно до 26 июля. В числе задач, в частности, отработка обороны критически важной инфраструктуры, обеспечения поставок из-за рубежа в условиях боевых действий.

По мнению военного эксперта, капитана тайваньских ВМС в отставке Цзян Синьбяо, слова которого приводит агентство, Тайвань сильно зависит от импорта нефти, природного газа, угля, стали и других стратегических поставок. "Поэтому важно убедиться, что доставка по таким ключевым позициям снабжения останется нормальной в случае начала войны", - сказал он, добавив, что это чрезвычайно сложная задача, требующая координации ведомств и служб. Тайвань, отметил он, уже давно не проводил столь масштабных учений.

Как уточнили в оборонном ведомстве Тайваня, в понедельник планируется переброска на восток в район Хуаляня базирующихся в западной части острова истребителей, которые должны будут осуществить имитацию вторжения. Кроме того, все крупные военные корабли утром 22 июля должны направиться в заданные районы для отработки различных сценариев, таких как оборона побережья и установка морских мин.

Учения «Ханьгуан» проводятся ежегодно с 1984 года. Практическая часть маневров с боевыми стрельбами пройдет 22-26 июня. Параллельно с ними 22-25 июля в различных районах Тайваня будут проведены учения по противовоздушной обороне под названием Wanan.