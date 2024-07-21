Полмиллиона военных НАТО привели в боеготовность

У НАТО в состоянии повышенной готовности сейчас находятся больше 500 тыс. военных. Альянс претерпел самую значительную трансформацию с 2014 года, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла CNN.

В Вашингтоне 11 июля завершился 75-й саммит НАТО. В итоговой декларации Россию назвали «наиболее значительной и прямой угрозой» безопасности блока, а Китай — «ключевым фактором, способствующим войне против Украины». При этом партнеры заверили, что готовы «поддерживать каналы связи с Москвой» и «конструктивно взаимодействовать» с Пекином.

«С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», - сказала Дахлалла.