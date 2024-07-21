Взрыв газа в России: много пострадавших

Здание обрушилось при взрыве газовоздушной смеси в Апшеронсе на Кубани, 14 человек пострадали, один человек спасен, сообщили в ГУ МЧС России.

«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций ориентировочно на площади 100 кв. м с последующим возгоранием на площади 30 кв. м. Есть пострадавшие, из-под завалов спасен один человек», - говорится в сообщении.