Протестующие требуют от Нетаньяху не лететь в США

Сотни протестующих устроили демонстрацию в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве за день до отъезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Участники акции призвали премьер-министра не лететь в Вашингтон до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что среди демонстрантов были родственники похищенных израильтян.

Ранее отмечалось, что 22 июля премьер-министр Израиля должен прибыть в столицу Соединенных Штатов. В этот же день Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, а также выступить с речью перед Конгрессом.