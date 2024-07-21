В Германии готовятся к избранию Трампа

Представители политического департамента МИД ФРГ, курирующего отношения с Северной Америкой, его штаба политического планирования, офиса координатора правительства по трансатлантическому сотрудничеству, совместно с сотрудниками посольства Германии в Вашингтоне сформировали неформальную кризисную группу на случай избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, "дипломаты изо всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным: возвращение Дональда Трампа в Белый дом, событие, которое может иметь неисчислимые последствия для Германии и ее места в мире". Их цель - рассмотреть возможные варианты развития событий и разработать соответствующие меры.

В Берлине опасаются, что новая американская администрация "ужесточит протекционистскую экономическую политику", которая может обернуться введением 10% тарифов на весь импорт, что нанесет огромный ущерб Германии, ориентированной на экспорт.

По словам координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Михаэля Линка, входящего в кризисную группу, отказ Джо Байдена добиваться переизбрания на высший государственный пост может изменить правила игры. "Этот шаг возобновляет гонку за пост президента и привносит в избирательную кампанию принципиально иную динамику",- подчеркнул он.