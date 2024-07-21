Он напомнил, что некоторые страны Запада «предлагали разделить российские территории» и ресурсы. «Вы должны будете их победить, притом что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы», — сказал Вучич в эфире TV Pink.

«Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем, как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Президент Сербии подчеркнул, что «Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет украинцев». Это, по мнению сербского лидера, обусловлено тем, что «у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно».

Президент Сербии считает, что победа над Россией возможна, только если с президентом Владимиром Путиным «что-то произойдет». По мнению сербского президента, глава российского государства хочет, «чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой». «Он размышляет геополитически и как человек, объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», — сказал Вучич.