Высокотехнологичная военная помощь Китая России

Китайская компания HEAD Aerospace обеспечивает Россию информацией из более чем ста спутников, включая высококачественные оптические снимки от спутников Jilin-1 Gaofen 03D12 и 03D13. Эта информация используется для мониторинга движения войск НАТО в Европе и для более совершенного ведения войны в Украине. Такие данные приводит издание Bloomberg.

Американские разведывательные службы подтверждают, что Китай поставляет России не только оптические и радарные данные, но и технологии, необходимые для производства ракет и других военных систем.

"На фоне признаков непрерывной военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей", - отметили в издании.

Эта поддержка не ограничивается снимками из оптических спутниковых систем. МО РФ и ПИК "Вагнер" получали разведывательную информацию и от радарных спутников китайского оператора Spacety.

В то же время политически Китай пытается оставаться нейтральным по отношению к российско-украинской войне, но при этом помогает России оборудованием, которое страна использует для военных целей.