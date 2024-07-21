Американские стратегические бомбардировщики у границ Украины

На новом месте базирования они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

Перед тем как прилететь в Румынию, американские стратегические бомбардировщики впервые провели учебный полет над границей Финляндии и России. По данным норвежской газеты The Barents Observer, самолеты B-52, направляясь на север к Лапландии, приблизились к Кольскому полуострову настолько близко, насколько это возможно с юго-западной стороны. Там бомбардировщики сделали круг и снова вернулись на юг.

Пилоты самолетов могли видеть почти весь полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром «Оленья», с которого регулярно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ударов по Украине.

В Минобороны РФ сообщили, что засекли американские бомбардировщики над акваторией Баренцева моря и подняли в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. В ВВС США в Европе подтвердили, что российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики, но американские самолеты не изменили курс и продолжили свой запланированный полет без происшествий, после чего отправились на базу в Румынию.

Румынская авиабаза, на которой будут находиться американские бомбардировщики, к 2040 году должна стать самой большой военной базой НАТО в Европе. Предполагается, что на ней будет базироваться тысяча американских военных, а общее число солдат НАТО достигнет 10 тыс. Площадь военного комплекса составит 2,8 тыс. га и включит новые объекты. Румынские власти собираются вложить в проект $2,5 млрд.