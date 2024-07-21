Учения на Каспии
Совместные поисково-спасательные учения на Каспии CASAREX24 стартовали в понедельник утром. В учениях, организованных Северным флотом ВМС Ирана, принимают участие пять прибрежных стран Каспийского моря - Азербайджан, Иран, Россия, Казахстан и Туркменистан, сообщает «Иран.ру».
Согласно сообщению, учения направлены на укрепление регионального сотрудничества и повышение готовности стран-участниц к проведению поисково-спасательных операций.
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